Лыжники Устюгов, Большунов, Ретивых и Мальцев выступят в спринте на ЧМ

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Тренерский штаб сборной России определился с заявкой спортсменов на спринтерские гонки на чемпионате мира в Зеефельде, передает «Советский спорт».

За мужскую сборную выступят двукратный чемпион мира Сергей Устюгов, четырехкратный олимпийский призер Александр Большунов, Глеб Ретивых и Артем Мальцев.

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От девушек на старт выйдут призеры Олимпийских игр Наталья Непряева и Юлия Белорукова, а также Елена Соболева и Наталья Матвеева.

Мужской и женский спринт пройдут 21 февраля. Сам турнир продлится до 3 марта.

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