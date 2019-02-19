Стали известны составы «Ливерпуля» и «Баварии» на матч ЛЧ
Стали известны стартовые составы английского «Ливерпуля» и немецкой «Баварии» на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, передает «Советский спорт».
«Ливерпуль»: Алисон, Александр-Арнольд, Матип, Фабиньо, Робертсон, Хендерсон, Вейналдум, Кейта, Мане, Фирмино, Салах.
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«Бавария»: Нойер, Киммих, Зюле, Хуммельс, Алаба, Мартинес, Тьяго Алькантара, Гнабри, Хамес, Коман, Левандовски.
Матч состоится сегодня, 19 февраля, в 23:00 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет его текстовую трансляцию.
Ранее московский «Локомотив» вылетел из Юношеской лиги УЕФА.