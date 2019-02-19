Черчесов посоветовал защитнику сборной России сменить клуб

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов посоветовал защитнику «Фенербахче» Роману Нойштедтеру сменить лигу, передает «Советский спорт».

У россиянина летом заканчивается соглашение с «канарейками», и сейчас его агенты ведут поиск нового клуба.

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«Его контракт истекает в июне, и сейчас он много думает о своей ситуации и о том, где ему продолжить карьеру. Мы хотим, чтобы футболисты сборной играли в хороших командах и лигах. Решение Нойштедтера не зависит от меня, но он знает, что об этом думаю я. Каждый игрок должен принимать такие решения самостоятельно.

Нойштедтер родился в Германии, а футбол в Турции более эмоциональный. Возможно, его проблемы связаны с этим, но он способен играть на высоком уровне. «Фенербахче» – хорошая команда, и для сборной выгодно, чтобы наш футболист играл там.

Могу сказать, что Нойштедтер – дисциплинированный игрок», — приводит слова Черчесова Milliyet.

Специалист также отметил, что «Фенербахче» несколько раз сменил тренера, и такие события могут стать проблемой для любого футболиста, не только для Романа.

Ранее сборная России по футболу потеряла две позиции в рейтинге ФИФА.