Черчесов: Кудряшов добьется успеха в Турции

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов верит в защитника национальной команды Федора Кудряшова, играющего в «Истанбул Башакшехир», передает «Советский спорт».

Футболист переехал в Турцию в зимнее трансферное окно из казанского «Рубина».

«Кудряшов – отличный спортсмен. Он играл за хорошие команды в России, так что для него это не новый опыт.

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Федор присоединился к команде после отпуска, и теперь ему нужно набирать форму. У него есть характер, и я думаю, что он покажет себя и добьется успеха в Турции», — приводит слова Черчесова Milliyet.

Специалист также заявил, что Кудряшов сделал удачный выбор, перейдя в «Истанбул Башакшехир».

Ранее сборная России по футболу потеряла две позиции в рейтинге ФИФА.