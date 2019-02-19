Черчесов верит в своих подопечных из «Зенита» в матче с «Фенербахче»

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Наставник сборной России Станислав Черчесов поделился мнением об ответном матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА «Зенит» — «Фенербахче», передает «Советский спорт».

Первую встречу в Стамбуле петербуржцы проиграли со счетом 0:1. Ответный матч пройдет 21 февраля в городе на Неве.

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«Победа в первом матче является преимуществом, но недостаточно большим, чтобы гарантировать выход в следующий раунд. «Фенербахче» выглядел слабо в конце обоих таймов в первой встрече. Возможно, они находятся не в лучшей форме и не готовы на сто процентов. «Зенит» провел первый официальный матч и больше готовился. Игры важны для набора формы.

Я работал с Вальбуэна в Москве. В последнее время он нечасто попадает в стартовый состав, но в игре с «Зенитом» он был одним из лучших на поле. Лидеры «Фенербахче» готовы лучше, но на высшем уровне невозможно предугадать результат.

Конечно, я буду поддерживать «Зенит», — приводит слова Черчесова Milliyet.

Специалист также принес извинения болельщикам «Фенербахче» — Черчесов хочет, чтобы именно «Зенит» с Дзюбой, Луневым, Кузяевым и другими «сборниками» прошел дальше.

Ранее сборная России по футболу потеряла две позиции в рейтинге ФИФА.