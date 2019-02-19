Трефилов перенес операцию на сердце

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Главный тренер женской сборной России и гандбольного клуба «Кубань» Евгений Трефилов 19 февраля перенес операцию на сердце, сообщает «Советский спорт».

На странице клуба в фейсбуке сказано, что операция прошла в плановом режиме.

«Трефилов находится в реанимации под наблюдением врачей. Состояние стабильное», — заявил генеральный директор «Кубани» Сергея Вальтера.

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По его словам, после операции тренер сможет полностью восстановиться. Руководитель призвал всех поддержать наставника. А СМИ проявить уважение и не беспокоить его семью.

«Евгения Васильевича ждет восстановление и возвращение к работе. Все, что мы можем — направить каждый чуточку позитива и доброй энергии в адрес Трефилова», — заключил Вальтер.

5 февраля появилась информация о госпитализации Трефилова в Краснодаре из-за проблем с сердцем. Операцию назначили на 7 февраля, но перенесли на более поздний срок по решению врачей.

Ранее генеральный директор Федерации гандбола России Лев Воронин (ФГР) похвалил российских гандболисток за серебро на ЧЕ-2019.