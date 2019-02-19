Индонезия подала заявку на проведение Олимпийских игр 2032 года

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Индонезия подала заявку на проведение летних Олимпийских игр 2032 года, сообщает РИА «Новости».

Как отметил посол Индонезии в Швейцарии Мулиаман Хадад, он направил письмо президента страны Джоко Видодо в Международный олимпийский комитет (МОК).

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«МОК признал возможности Индонезии после Азиатских игр и Азиатских паралимпийских игр 2018 года. Мы считаем, что это прочная основа», — цитирует Хадада Antara.

Ранее президент МОК Томас Бах рассказал о том, что КНДР и Южная Корея собираются подать совместную заявку на проведение Олимпийских игр в 2032 году.