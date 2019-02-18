Bellator намерен организовать бой между Емельяненко и Крокопом в Москве

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Президент Bellator Скотт Кокер выразил желание провести бой между россиянином Федором Емельяненко и Мирко Крокопом в Москве, передает «Советский спорт».

«Всегда говорил, что если до завершения карьеры Федор захочет провести бой в России или Японии — мы с удовольствием. Особенно в Москве. Знаю, что Мирко хочет взять у него реванш, его менеджеры постоянно меня об этом спрашивают. Но сперва мне надо обсудить это с Федором», — приводит слова функционера MMA Junkie.

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В последнем бою Федор нокаутом проиграл американцу Райану Бейдеру в финале Гран-при Bellator.

Ранее стали известны дата и место следующего боя Емельяненко.