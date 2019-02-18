Касаткина поднялась в рейтинге WTA
Женская теннисная ассоциация (WTA) огласила обновленный список лучших спортсменок, передает «Советский спорт».
По информации пресс-службы организации, японка Наоми Осака продолжает возглавлять рейтинг. На второе место поднялась румынка Симона Халеп, на третье — американка Слоан Стивенс. Чешка Петра Квитова опустилась на четвертую строчку. Пятерку лидеров замыкает ее соотечественница Каролина Плишкова.
Лучшая теннисистка из России Дарья Касаткина поднялась с 14-го на 13-е место в списке. Также в топ-100 входят еще десять россиянок: Мария Шарапова, Анастасия Павлюченкова, Екатерина Александрова, Екатерина Макарова, Евгения Родина, Маргарита Гаспарян, Вера Звонарева, Анастасия Потапова, Вероника Кудерметова и Виталия Дьяченко.
Ранее Касаткина вышла во второй круг теннисного турнира в Дубае.