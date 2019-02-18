Российские биатлонисты стали седьмыми в эстафете на этапе КМ в США

<img src="">

Сборная России по биатлону заняла седьмое место в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в американском Солт-Лейк-Сити, сообщает «Советский спорт».

Представляющие страну Александр Поварницын, Александр Логинов, Лариса Куклина и Маргарита Васильева использовали семь запасных патронов и ни разу не зашли на штрафной круг, однако все же уступили соперникам.

Реклама

Завоевали золото французы Кентен Фийон Майе, Симон Дестье, Селия Эмонье и Анаис Шевалье. Вторыми пришли немцы Эрик Лессер, Бенедикт Долль, Франциска Хильдебранд и Ванесса Хинц, а замкнула тройку лидеров сборная Норвегии (Ветле Кристиансен, Йоханнес Бе, Тириль Экхофф и Марте Рейселанд).

Этап Кубка мира. Смешанная эстафета. Солт-Лейк-Сити

1. Франция (Фийон Майе, Дестье, Эмонье, Шевалье) — 1:03:51,4 (0 штрафных кругов + 3 доп. патрона)

2. Германия (Лессер, Долль, Хильдебранд, Хинц) +13,5 (0+6)

3. Норвегия (Кристиансен, Й. Бе, Экхофф, Рейселанд) +1:02,2 (2+11)

…

7. Россия (Поварницын, Логинов, Куклина, Васильева) +2:41,3 (0+7).

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.

Ранее Логинов объяснил, почему не стал пропускать этапы Кубка мира в Северной Америке.