Биатлонист Корастылев назвал причину провала в супермиксте

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Российский биатлонист Сергей Корастылев поделился мнением о своем выступлении в смешанной эстафете на восьмом этапе Кубка мира по биатлону в американском Солт-Лейк-Сити.

«Не думал, что все будет так, это далеко не Кубок IBU. С первых же метров все пошли в полный ход. Я сделал все, что смог, но также отмечу, что именно в этой гонке сервисмены сработали не самым лучшим образом. Выжимал из себя все, но приблизиться к соперникам не сумел», — цитирует Корастылева «Матч ТВ».

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Россиянин добавил, что во время гонки он едва не упал после контакта с белорусом Виктором Кривко. После финиша соперник принес извинения Корастылеву.

«На последнем круге пришлось сильно прибавить, выжал максимум из себя, пришел на стрельбу не в своем ритме и промазал первые выстрелы», — отметил спортсмен.

Корастылев и Ульяна Кайшева заняли 11-место в супермиксте. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.