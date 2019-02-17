Итальянцы Хофер и Вирер выиграли супермикст на этапе Кубка мира

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Итальянцы Лукас Хофер и Доротея Вирер стали победителями в смешанной эстафете на восьмом этапе Кубка мира по биатлону в американском Солт-Лейк-Сити, сообщает РИА «Новости».

Спортсмены прошли дистанцию за 35 минут 27,9 секунды, не допустив ни одного промаха. Вторыми стали австрийцы Симон Эдер и Лиза Тереза Хаузер (+22,9, без штрафных кругов), третье место заняли французы Антонен Гигонна и Жюлия Симон (+50,2, 1 штрафной круг).

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Российские биатлонисты Сергей Корастылев и Ульяна Кайшева показали 11-й результат (+1.49,9, без штрафных кругов).

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.

Биатлон. Кубок мира. 8-й этап. Солт-Лейк-Сити (США)

Супермикст

1. Италия — 35.27,9 (0+6).

2. Австрия — +22,9 (0+2).

3. Франция — +50,2 (1+8)…

11. Россия — +1.49,9 (0+4)