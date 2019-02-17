Итальянцы Хофер и Вирер выиграли супермикст на этапе Кубка мира
Итальянцы Лукас Хофер и Доротея Вирер стали победителями в смешанной эстафете на восьмом этапе Кубка мира по биатлону в американском Солт-Лейк-Сити, сообщает РИА «Новости».
Спортсмены прошли дистанцию за 35 минут 27,9 секунды, не допустив ни одного промаха. Вторыми стали австрийцы Симон Эдер и Лиза Тереза Хаузер (+22,9, без штрафных кругов), третье место заняли французы Антонен Гигонна и Жюлия Симон (+50,2, 1 штрафной круг).
Российские биатлонисты Сергей Корастылев и Ульяна Кайшева показали 11-й результат (+1.49,9, без штрафных кругов).
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.
Биатлон. Кубок мира. 8-й этап. Солт-Лейк-Сити (США)
Супермикст
1. Италия — 35.27,9 (0+6).
2. Австрия — +22,9 (0+2).
3. Франция — +50,2 (1+8)…
11. Россия — +1.49,9 (0+4)