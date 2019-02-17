Панарин и Малкин признаны первой и третьей звездами дня в НХЛ

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Национальная хоккейная лига (НХЛ) огласила тройку лучших игроков по итогам очередного дня регулярного чемпионата, передает РИА «Новости».

Первой звездой дня признан российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин, который в матче против «Чикаго Блэкхокс» (5:2) набрал три (2+1) очка. Заброшенные шайбы позволили россиянину записать на свое счет 300-е очко в лиге.

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Второй звездой стал форвард «Филадельфии Флайерз» Трэвис Конечны, оформивший дубль в игре с «Детройт Ред Уингз» (6:5 ОТ).

Замкнул тройку лидеров российский игрок «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин, в активе у которого три (2+1) очка в матче с «Калгари Флэймз» (4:5).

Ранее Василевский установил рекорд «Тампы» по шатаутам.