Биатлонистка Херрман выиграла гонку преследования на этапе КМ в США
Немецкая биатлонистка Дениз Херрман одержала победу в гонке преследования на этапе Кубка мира в американском Солт-Лейк-Сити, сообщает «Советский спорт».
Второе место заняла соотечественница Херманн Франциска Хильдебранд, проигравшая победительнице 4,2 секунды. Третьей финишировала финка Кайса Мякяряйнен. Лучшей из представительниц России стала Ульяна Кайшева, которая заняла 11-е место.
Ранее сообщалось, что Бё недоволен своим результатом на восьмом этапе Кубка мира.
Кубок мира. 8-й этап. Солт-Лейк-Сити (США)
Гонка преследования. 10 км
1. Дениз Херрман (Германия) — 28.03,4 (2);
2. Франциска Хильдебранд (Германия) — +4,2 (1);
3. Кайса Мякяряйнен (Финляндия) — +16,5 (3);
11. Ульяна Кайшева (Россия) — +1.28,8 (0);
15. Маргарита Васильева (Россия) — +1.54,8 (2).