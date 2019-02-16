Гимнастка Диана Аверина победила в многоборье на этапе Гран-при в Москве
Российская спортсменка Дина Аверина одержала победу в личном многоборье на этапе Гран-при по художественной гимнастике, проходящем в Москве, сообщает ТАСС.
Победительница показала результат 84,20 балла. Второе место заняла ее сестра Арина Аверина с результатом 79,95. Третьей стала еще одна россиянка Александра Солдатова, которая набрала 79,90 баллов.
Реклама
Финалы этапа в отдельных видах пройдут в воскресенье.
Ранее сообщалось, что гимнастка из США покорила интернет зажигательным выступлением.
Художественная гимнастика. Гран-при. Москва (Россия)
Личное многоборье. Итоговое положение
1. Дина Аверина (Россия) — 84,20
2. Арина Аверина (Россия) — 79,95
3. Александра Солдатова (Россия) — 79,90