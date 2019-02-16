Автомобиль с женой и детьми Икарди забросали камнями
Страшный инцидент произошел с супругой и агентом нападающего миланского «Интера» Мауро Икарди Вандой Нарой, сообщает Football Italia.
Автомобиль жены форварда забросали камнями. Это случилось в районе стадиона «Сан-Сиро» утром 16 февраля, когда Нара находилась за рулем, а на заднем сиденье были дети.
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В результате происшествия никто не пострадал.
Отмечается, что возможной причиной нападения могло стать лишение аргентинского футболиста капитанской повязки по решению клуба и главного тренера Лучано Спаллетти.
Руководство команды недовольно поведением спортсмена, поэтому капитаном «Интера» назначили словенского вратаря Самира Хандановича.
Ранее сообщалось, что Икарди может уйти из клуба после завершения нынешнего сезона.