Защитник «Витесса» Бюттнер вступился за Слуцкого

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Защитник голландского «Витесса» Александр Бюттнер прокомментировал неудачные выступления клуба, передает «Советский спорт».

Футболист вступился за главного тренера команды Леонида Слуцкого и отметил, что не считает его виноватым в плохих результатах матчей.

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«Мы должны изменить ситуацию. И нам не нужно оглядываться на тренера. Мы достаточно взрослые и мудрые игроки, чтоб самим определять ход игры на поле. Если нам нужно быть более агрессивными, то мы должны делать это сами. Дело не в тренере. Если мы выигрываем, то никто не говорит о тактике. Думаю, я могу взять на себя инициативу, но это должен быть не только я. Если мы начнем выигрывать, то никто не будет обсуждать нас. Но мы, конечно, хотим побеждать, играя красиво», — приводит слова Бюттнера Omroep Gelderland.

В четырех последних играх «Витесс» три раза проиграл и один раз завершил матч ничьей. На данный момент в чемпионате Нидерландов команда занимает пятое место, а недавно покинула Кубок Голландии.

Ранее нападающий бельгийского «Андерлехта» Мохаммед Дауда стал игроком голландского клуба.