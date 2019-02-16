Овечкин собирается поговорить с Трампом об отношениях России и США
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, о чем бы хотел поговорить с президентом США Дональдом Трампом, передает «Спорт-Экспресс».
Хоккеисты попадают в Белый дом на традиционный прием по случаю победы в Кубке Стэнли.
«Конечно, пойду. Не каждый раз ты попадаешь в Белый дом, разговариваешь и просто делаешь фотографию с президентом США.
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А спрошу, когда взаимоотношения с Россией наладятся», — поделился форвард.
В январе сообщалось, что Трамп уже ведет переговоры с «Вашингтон Кэпиталз» о визите в Белый дом.
Ранее сообщалось, что Овечкин не хочет обманывать хоккей ради рекорда Гретцки.