Овечкин собирается поговорить с Трампом об отношениях России и США

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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, о чем бы хотел поговорить с президентом США Дональдом Трампом, передает «Спорт-Экспресс».

Хоккеисты попадают в Белый дом на традиционный прием по случаю победы в Кубке Стэнли.

«Конечно, пойду. Не каждый раз ты попадаешь в Белый дом, разговариваешь и просто делаешь фотографию с президентом США.

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А спрошу, когда взаимоотношения с Россией наладятся», — поделился форвард.

В январе сообщалось, что Трамп уже ведет переговоры с «Вашингтон Кэпиталз» о визите в Белый дом.

Ранее сообщалось, что Овечкин не хочет обманывать хоккей ради рекорда Гретцки.