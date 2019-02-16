Тренер «Вальядолида» посоветовал Месси отдохнуть на диване

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Главный тренер «Вальядолида» Серхио Гонсалес рассказал об ожиданиях от матча 24-го тура испанской Примеры с «Барселоной», передает «Советский спорт».

Специалист шуткой отреагировал на информацию, что лидеру каталонского клуба Лионелю Месси могут дать отдых на эту встречу.

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«Надеюсь, Месси предоставят отдых. Если Лионелю нужно отдохнуть, рекомендую ему остаться на диване. Уверен, он у него очень удобный. Если другие игроки «Барселоны» тоже хотят отдохнуть, нужно позволить им это. Тут нет никакой проблемы», — приводит слова Гонсалеса Marca.

Матч «Барселона» — «Вальядолид» состоится на стадионе «Камп Ноу» 16 февраля, начало встречи запланировано на 22.45 по московскому времени.

Ранее «Барселона» продлила контракт с главным тренером.