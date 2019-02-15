Дисквалифицированный за допинг лыжник дал совет Логинову
Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Евгений Дементьев посоветовал биатлонисту Александру Логинову не обращать внимания на критику из-за его допингового прошлого.
«Совет Саше — не обращать на это внимания. Он сильный спортсмен, он хорош ходом. И здорово и сам справляется с давлением.Спортсмен думает только о результате — он его показывает.
Слушать Фуркада, каким бы великим он ни был — последнее дело. Опять же, тот никогда не жил в России, он не знает, что это такое. А высказываниями пусть персонал занимается, зачем спортсмену это надо?» — приводит слова Дементьева «Спорт-Экспресс».
В 2009 году Дементьев был дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил.
Ранее четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов рассказал о причинах молчания Логинова о допинговом прошлом.