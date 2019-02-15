Дисквалифицированный за допинг лыжник дал совет Логинову

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Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Евгений Дементьев посоветовал биатлонисту Александру Логинову не обращать внимания на критику из-за его допингового прошлого.

«Совет Саше — не обращать на это внимания. Он сильный спортсмен, он хорош ходом. И здорово и сам справляется с давлением.Спортсмен думает только о результате — он его показывает.

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Слушать Фуркада, каким бы великим он ни был — последнее дело. Опять же, тот никогда не жил в России, он не знает, что это такое. А высказываниями пусть персонал занимается, зачем спортсмену это надо?» — приводит слова Дементьева «Спорт-Экспресс».

В 2009 году Дементьев был дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил.

Ранее четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов рассказал о причинах молчания Логинова о допинговом прошлом.