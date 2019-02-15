Российский футболист перешел в украинскую команду

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Одесский «Черноморец» на своем официальном сайте объявил о заключении соглашения с 28-летним российским форвардом Василием Павловым, сообщает «Советский спорт».

Таким образом, Павлов стал первым россиянином, который перешел украинскую Премьер-лигу (УПЛ) с 2014 года.

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До этого футболист выступал в чемпионате Латвии за «Вентспилс», за который провел 19 матчей, забил один мяч и отдал две голевые передачи.

Также Павлов в свое время играл за такие клубы, как «Крылья Советов-2», «Рубин-2», «Химки», «Армавир» и «Зоркий».

Ранее новичок «Енисея» украинец Олег Данченко рассказал, почему принял решение перейти в российскую команду. Права на защитника принадлежат донецкому «Шахтеру» и выступать за красноярский клуб он будет на правах аренды.