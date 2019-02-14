Васильев отправлен в отставку с поста вице-президента «Монако»
Россиянин Вадим Васильев покинул пост вице-президента и генерального директора «Монако», передает РИА «Новости».
«Настало время перемен. Изменения затрагивают не только состав команды, но и руководство. Я принял очень трудное для меня решение освободить Вадима Васильева от должностей вице-президента и генерального директора клуба. Я очень благодарен Вадиму за все, что он сделал для нашего клуба, и желаю ему всего самого доброго», — цитирует владельца «Монако» Дмитрия Рыболовлева пресс-служба монегасков.
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После 24-х туров чемпионата Франции «Монако» занимает 18-е место в турнирной таблице. В активе команды 19 очков.
Ранее сообщалось, что главный тренер «Монако» Леонарду Жардим дисквалифицирован на один матч за неподобающее поведение.