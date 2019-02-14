Хоккеист «Вашингтона» Кузнецов хочет встретиться с Трампом

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Российский нападающий клуба «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов рассказал о том, с кем бы ему хотелось увидеться в США.

Хоккеист отметил, что один из тех, с кем ему приятно было бы познакомиться — это президент США Дональд Трамп.

«Конечно, было бы интересно встретиться с Трампом. Всегда считал, что спорт — вне политики. Каждый должен заниматься своим делом. Мы — народ простой, и наше дело — играть в хоккей, а не указывать, кому куда деньги вложить или где какие стены построить.

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И нужно проявлять уважение к людям. Тебя же не просто какой-то Вася Пупкин зовет на ЧТЗ прийти, «разливушки» с ним попить во дворе. Я работаю в стране и должен уважать ее традиции. А если не приду, то с моей стороны это будет неуважением. В то же время у каждого игрока — разный менталитет, разное воспитание, и если кто-то из нашей команды по тем или иным причинам не пойдет, то ни в коем случае не буду этих ребят осуждать. Это их полное право», — цитирует спортсмена «СЭ».

Ранее сообщалось, что Малкина дисквалифицировали на матч за отмашку в игре с «Филадельфией».