Кузьмина рассказала о поломке самолета по ходу дороги в Солт-Лейк-Сити

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Биатлонистка сборной Словакии Анастасия Кузьмина рассказала, какие сложности возникли у биатлонистов по ходу дороги в американский Солт-Лейк-Сити.

«Обнаружили поломку самолета и нас выгрузили обратно. В аэропорту пришлось немного подождать. Сначала говорили, что полетим, однако в итоге не полетели, так как поломка была крайне серьезной. Я, в отличие от остальных спортсменок, отдохнула, ведь эстафету я не бежала. Получилось три дня отдыха, надеюсь, что этой энергии которой я запаслась, хватит, чтобы удачно провести гонки», — цитирует Кузьмина «Матч ТВ».

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Сегодня, 14 февраля, в Солт-Лейк-Сити стартует восьмой этап Кубка мира по биатлону. Соревнования завершатся 17 февраля.

14 февраля в рамках восьмого этапа Кубка мира по биатлону в Солт-Лейк-Сити (США) пройдет женская спринтерская гонка на 7,5 км. Спортсменкам предстоит преодолеть дистанцию с двумя огневыми рубежами. Начало гонки — в 21:15 мск.

Всего в гонке примут участие 86 биатлонисток.

Ранее популярный комментатор Дмитрий Губерниев в своем инстаграме рассказал о посещении номеров биатлонисток во время Олимпийских игр 2002 года в Солт-Лейк-Сити (США).