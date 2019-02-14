Конькобежец Мурашов боится попасться на допинге

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Чемпион мира по конькобежному спорту Руслан Мурашов заявил, что у него есть опасения попасть в допинговый скандал после первенства планеты в немецком Инцелле.

Спортсмен отметил, что его одолевало неприятное предчувствие перед допинг-тестом.

«У меня есть опасения, конечно. Была ситуация, когда у Паши Кулижникова после первой дистанции не было ничего, а после второй что-то обнаружили. И мне было страшно, когда я сдавал допинг-пробу на чемпионате мира. Были плохие мысли, что что-то случится», — цитирует Мурашова ТАСС.

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На мировом турнире в Инцелле Мурашов стал победителем забега на 500 метров.

Таким образом, он стал только шестым чемпионом мира по конькобежному спорту из России после Светланы Журовой, Сергея Клевчени, Дениса Юскова, Ольги Фаткулиной и Кулижникова.

Напомним, что конькобежец Павел Кулижников сдавал положительную допинг-пробу на наличие мельдония, содержание которого составило 0,7 нг/мл. Кулижников был отстранен в марте 2016 года, однако 21 апреля того же года с него были сняты санкции. За ним были сохранены все завоеванные награды.

Ранее Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) направила в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (ИААФ) 166 заявок атлетов на получение нейтрального статуса.