«Питтсбург» оказался сильнее «Эдминтона» в матче НХЛ

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В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» обыграл «Эдмонтон Ойлерз», сообщает «Советский спорт».

Встреча, прошедшая в Питтсбурге, закончилась победой хозяев со счетом 3:1.

В составе «Пингвинз» по шайбе забили Брайан Раст, Теодор Блюгерс и Джаред Макканн. Автором единственного гола «Ойлерз» стал Леон Драйзайтль. В матче не принял участия российский нападающий «пингвинов» Евгений Малкин. Он отбывает дисквалификацию за инцидент на игре против «Филадельфии Флайерз».

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Ранее сообщалось, что Малкина дисквалифицировали на матч за отмашку в игре с «Филадельфией».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Питтсбург Пингвинз» (Питтсбург) — «Эдмонтон Ойлерз» (Эдмонтон) — 3:1 (1:2, 0:1, 2:0, 1:0)

0:1 — Драйзайтль (Макдэвид, Клефбом) — 04:45;

1:1 — Раст (Каллен, Дюмулен) — 22:30 (4х5);

2:1 — Блюгерс — 26:10;

3:1 — Макканн — 59:00.