«Питтсбург» оказался сильнее «Эдминтона» в матче НХЛ
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» обыграл «Эдмонтон Ойлерз», сообщает «Советский спорт».
Встреча, прошедшая в Питтсбурге, закончилась победой хозяев со счетом 3:1.
В составе «Пингвинз» по шайбе забили Брайан Раст, Теодор Блюгерс и Джаред Макканн. Автором единственного гола «Ойлерз» стал Леон Драйзайтль. В матче не принял участия российский нападающий «пингвинов» Евгений Малкин. Он отбывает дисквалификацию за инцидент на игре против «Филадельфии Флайерз».
Ранее сообщалось, что Малкина дисквалифицировали на матч за отмашку в игре с «Филадельфией».
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Питтсбург Пингвинз» (Питтсбург) — «Эдмонтон Ойлерз» (Эдмонтон) — 3:1 (1:2, 0:1, 2:0, 1:0)
0:1 — Драйзайтль (Макдэвид, Клефбом) — 04:45;
1:1 — Раст (Каллен, Дюмулен) — 22:30 (4х5);
2:1 — Блюгерс — 26:10;
3:1 — Макканн — 59:00.