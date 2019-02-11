Форвард «Балтики» Погребняк находится на просмотре в «Окжетпесе»

<img src="">

Нападающий клуба Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Балтика» Кирилл Погребняк находится на просмотре в казахстанском «Окжетпесе», сообщает «Советский спорт».

По информации Vesti.kz, руководство калининградской команды не будет мешать трансферу форварда, если он подойдет казахстанскому специалисту Андрею Карповичу.

Реклама

Напомним, что Кирилл — младший брат бывшего игрока сборной России Павла Погребняка, на данный момент выступающего за екатеринбургский «Урал».

В нынешнем сезоне Погребняк-младший сыграл в 15 матчах, в которых оформил один гол. До этого стало известно, что он попал в список из 11 футболистов, которым «Балтика» предложила подыскивать новую команду.

Ранее «Томь» полностью погасил задолженности по зарплатам перед футболистам.