Кучеров прервал десятиматчевую серию без голов в НХЛ

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Российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров прервал десятиматчевую серию без голов в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщает «Советский спорт».

Во встрече регулярного чемпионата против «Флориды Пантерз» нападающий открыл счет на пятой минуте. Результативными передачами отметились Хедман и Антон Строльман.

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Кучеров вышел в единоличные лидеры бомбардирской гонки. В активе россиянина 82 (23+59) очка. На втором месте идет капитан «Чикаго Блэкхоукс» Патрик Кейн — 81 (33+48) балл.

Ранее сообщалось, что Кучеров первым в сезоне набрал 80 очков в НХЛ.