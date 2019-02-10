Сборная России взяла золото на этапе Кубка мира по шорт-треку

Сборная России стала победителем смешанной эстафеты на этапе Кубка мира по шорт-треку в Турине, сообщает «Советский спорт».

Российская команда вышла на старт в составе Екатерины Ефременковой, Семена Елистратова, Павла Ситникова и Евгения Захарова. Их результат составил — 2 минуты 40,553 секунды. Второе место заняла сборная Канады (2.40,614), тройку сильнейших замкнули американские спортсмены (2.43,493).

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Шорт-трек. Кубок мира. Турин (Италия)

Смешанная эстафета

1. Россия (Екатерина Ефременкова, Семён Елистратов, Павел Ситников, Евгения Захарова) — 2.40,553

2. Канада — 2.40,614

3. США — 2.43,493

Ранее сообщалось, что россиянка Наталья Воронина взяла бронзу на дистанции 5000 м на чемпионате мира по конькобежному спорту, который проходит в Германии.