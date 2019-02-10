Сборная России — вторая в медальном зачете ЧЕ по санному спорту

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В Оберхофе (Германия) завершился чемпионат Европы по санному спорту. Турнир проходил в одно время с этапом Кубка мира, сообщает «Советский спорт».

Сборная России стала второй в медальном зачете, завоевав две награды.

В соревнованиях одиночных саней у мужчин первым стал Семен Павличенко, серебро на счету Романа Репилова.

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Первой в медальном зачете стала команда Германии. Немецкие саночники всего завоевали шесть медалей (две золотые, три серебряные и одну бронзовую медаль). Тройку сильнейших замкнули итальянцы, у которых одна золотая медаль.

Напомним, чемпионат Европы завершился сегодняшней эстафетой. Российские саночники Татьяна Иванова, Семен Павличенко, Александр Денисьев и Владислав Антонов заняли пятое место, победу одержала сборная Италии.

Ранее российский спортсмен Денис Юсков стал бронзовым призером на дистанции 1500 м на чемпионате мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях в Инцелле (Германия).