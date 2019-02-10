Сборная России одолела чехов в заключительном матче шведского Евротура

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Сборная России победила команду Чехии в своем заключительном матче шведского этапа Евротура. Игра завершилась победой российской команды со счетом 3:1, сообщает «Советский спорт».

Россияне на шведском этапе Евротура одержали две победы в трех матчах.

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Счет в матче на 29-й минуте встречи открыли чехи усилиями Томаша Зогорны. До конца второго периода сборная России сумела не только догнать оппонента, но и выйти вперед. Андрея Кузьменко оформил дубль.

В третьем периоде голкипер россиян Илья Коновалов смог отразить буллит.

А на 54-й минуте встречи Россия упрочила преимущество благодаря дебютному голу Александра Кадейкина за сборную.

Хоккей. Евротур. Шведские игры

Россия — Чехия — 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)

0:1 — Зогорна — 28:44 (5x5)

1:1 — Кузьменко (Окулов, Береглазов) — 34:53 (5x5)

2:1 — Кузьменко — 39:01 (5x5)

3:1 — Кадейкин (Рафиков) — 53:52 (5x5)

Ранее сборная России уступила команде Швеции в матче шведского этапа Евротура.