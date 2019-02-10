Мозер вновь начнет тренировать фигуристов Тарасову и Морозова
Российский тренер Нина Мозер вновь начнет тренировать спортивную пару Евгении Тарасовой и Владимира Морозова, сообщает ТАСС.
Фигуристы тренировались в группе Мозер до Олимпийских игр - -2018, где они взяли серебро, а потом перешли к Максиму Транькову. Сама Мозер взяла паузу в тренерской карьере.
Сообщается, что Мозер будет помогать готовить пару к чемпионату мира.
«С октября я помогала ребятам, приезжала к ним. Сейчас мы договорились с ними и с Максимом, что подготовку к чемпионату мира проведем вместе на нашем катке «Вдохновение».
У Максима все прекрасно получается, просто мы исходили из тех соображений, что Жене и Володе перед чемпионатом мира будет легче работать в привычной обстановке — все-таки они восемь лет проработали на этом льду. Будем работать в привычном ежедневном режиме, по семь часов - все как раньше», — поделилась специалист.