Мозер вновь начнет тренировать фигуристов Тарасову и Морозова

<img src="//img.gazeta.ru/files3/605/12140605/RIAN_5759967.HR-pic905-895x505-32530.jpg">

Российский тренер Нина Мозер вновь начнет тренировать спортивную пару Евгении Тарасовой и Владимира Морозова, сообщает ТАСС.

Фигуристы тренировались в группе Мозер до Олимпийских игр - -2018, где они взяли серебро, а потом перешли к Максиму Транькову. Сама Мозер взяла паузу в тренерской карьере.

Реклама

Сообщается, что Мозер будет помогать готовить пару к чемпионату мира.

«С октября я помогала ребятам, приезжала к ним. Сейчас мы договорились с ними и с Максимом, что подготовку к чемпионату мира проведем вместе на нашем катке «Вдохновение».

У Максима все прекрасно получается, просто мы исходили из тех соображений, что Жене и Володе перед чемпионатом мира будет легче работать в привычной обстановке — все-таки они восемь лет проработали на этом льду. Будем работать в привычном ежедневном режиме, по семь часов - все как раньше», — поделилась специалист.

Ранее Загитова рассказала о жесткой диете на Олимпиаде.