«Тампа» обыграла «Питтсбург» благодаря 28 сейвам Василевского
«Тампа-Бэй Лайтнинг» одолел «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Советский спорт».
Встреча завершилась со счетом 5:4. В составе победителей по два очка в активе у Энтони Чирелли (1+1) и Алекса Киллорна (0+2). Голкипер Андрей Василевский отразил 28 бросков из 32.
Форвард «Тампы» Никита Кучеров отыграл 19 минут 49 секунд и окончил матч с показателем полезности «-4». У защитника Михаила Сергачева «+1».
Нападающий Евгений Малкин за «Питтсбург» в данном матче не выступал.
Ранее гол Кузнецова не спас «Вашингтон» от поражения в матче с «Флоридой».
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Тампа-Бэй Лайтнинг» (Флорида) — «Питтсбург Пингвинз» (Пенсильвания) — 5:4 (2:1, 1:2, 2:1)
0:1 – Уилсон (Блюгерс, Каллен) – 13:36 (5x5)
1:1 – Гурд (Пойнт, Хедман) – 15:02 (5x5)
2:1 – Чернак (Пакетт, Коберн) – 15:59 (5x5)
3:1 – Чирелли (Киллорн, Макдона) – 27:42 (4x5)
3:2 – Макканн (Раст) – 28:31 (4x4)
3:3 – Раст (Гюнцель) – 35:04 (4x4)
4:3 – Джонсон (Палат, Стэмкос) – 44:54 (5x5)
5:3 – Миллер (Киллорн, Чирелли) – 54:03 (5x5)
5:4 – Пирсон (Кросби) – 55:12 (5x5)