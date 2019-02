Гол Кузнецова не спас «Вашингтон» от поражения в матче с «Флоридой»

«Вашингтон Кэпиталз» в овертайме уступил «Флориде Пантерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Советский спорт».

Встреча завершилась со счетом 5:4. Автором победного гола стал Майк Хоффман. Также шайбы забросили Фрэнк Ватрано, Кейт Яндл, Колтон Севьюр и Дерик Брассар. Российский нападающий Евгений Дадонов результативными действиями не отметился.

У проигравших отличились Бретт Коннолли, оформивший дубль, Ларс Эллер и Евгений Кузнецов.

Россияне Александр Овечкин и Дмитрий Орлов исполнили по одной результативной передаче.

Ранее форвард омского «Авангарда» и сборной России Илья Михеев рассказал о том, не собирается ли переходит в клуб НХЛ.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Вашингтон Кэпиталз» (Вашингтон) — «Флорида Пантерз» (Флорида) — 4:5 (0:2, 2:1, 2:1, 0:1)

0:1 – Ватрано (Трочек, Экблад) – 12:55 (5x5)

0:2 – Яндл (Мальгин, Шихан) – 13:30 (5x5)

1:2 – Коннолли (Бураковски) – 25:02 (5x5)

1:3 – Севьюр (Экблад) – 29:17 (5x5)

2:3 – Эллер (Дауд, Коннолли) – 39:19 (5x5)

2:4 – Брассар – 40:07 (5x5)

3:4 – Коннолли (Бураковски, Эллер) – 46:12 (5x5)

4:4 – Кузнецов (Орлов, Овечкин) – 56:54 (5x5)

4:5 – Хоффман (Яндл, Барков) – 61:31 (4x3)

