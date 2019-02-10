Гол Кузнецова не спас «Вашингтон» от поражения в матче с «Флоридой»
«Вашингтон Кэпиталз» в овертайме уступил «Флориде Пантерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Советский спорт».
Встреча завершилась со счетом 5:4. Автором победного гола стал Майк Хоффман. Также шайбы забросили Фрэнк Ватрано, Кейт Яндл, Колтон Севьюр и Дерик Брассар. Российский нападающий Евгений Дадонов результативными действиями не отметился.
У проигравших отличились Бретт Коннолли, оформивший дубль, Ларс Эллер и Евгений Кузнецов.
Россияне Александр Овечкин и Дмитрий Орлов исполнили по одной результативной передаче.
Ранее форвард омского «Авангарда» и сборной России Илья Михеев рассказал о том, не собирается ли переходит в клуб НХЛ.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Вашингтон Кэпиталз» (Вашингтон) — «Флорида Пантерз» (Флорида) — 4:5 (0:2, 2:1, 2:1, 0:1)
0:1 – Ватрано (Трочек, Экблад) – 12:55 (5x5)
0:2 – Яндл (Мальгин, Шихан) – 13:30 (5x5)
1:2 – Коннолли (Бураковски) – 25:02 (5x5)
1:3 – Севьюр (Экблад) – 29:17 (5x5)
2:3 – Эллер (Дауд, Коннолли) – 39:19 (5x5)
2:4 – Брассар – 40:07 (5x5)
3:4 – Коннолли (Бураковски, Эллер) – 46:12 (5x5)
4:4 – Кузнецов (Орлов, Овечкин) – 56:54 (5x5)
4:5 – Хоффман (Яндл, Барков) – 61:31 (4x3)
SLAP PASS TO KUZY, RIGHT UNDER THE GLOVE! #ALLCAPS pic.twitter.com/XdK6nxYPEQ— Washington Capitals (@Capitals) 10 февраля 2019 г.