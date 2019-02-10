Ватерполистов «Црвены Звезды» избили в Хорватии арматурой и дубинками
На ватерполистов сербской «Црвены Звезды» напали в хорватском Сплите, сообщает «Светский спорт».
По информации Slobodn Dalmacija, инцидент произошел перед матчем с «Морнаром». Трое спортсменов зашли в кафе в форме своего клуба. В этот же момент в заведение ворвались неизвестные, которые начали наносить по игрокам удары арматурой и дубинками.
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Вратарь «Црвены» спасся от нападавших, прыгнув с набережной в море. Там он находился до тех пор, пока не приехали сотрудники полиции.
В связи с происшествием матч был отменен.
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