Ватерполистов «Црвены Звезды» избили в Хорватии арматурой и дубинками

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На ватерполистов сербской «Црвены Звезды» напали в хорватском Сплите, сообщает «Светский спорт».

По информации Slobodn Dalmacija, инцидент произошел перед матчем с «Морнаром». Трое спортсменов зашли в кафе в форме своего клуба. В этот же момент в заведение ворвались неизвестные, которые начали наносить по игрокам удары арматурой и дубинками.

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Вратарь «Црвены» спасся от нападавших, прыгнув с набережной в море. Там он находился до тех пор, пока не приехали сотрудники полиции.

В связи с происшествием матч был отменен.

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