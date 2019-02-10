Мейвезер: я могу заключить контракт с UFC прямо сейчас

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Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер пришел в шоу комика Кевина Харта и дал интервью, сидя в ванной с ледяной водой, сообщает «Советский спорт».

Боксер считает возможными свои выступления в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

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«UFC? Все возможно. Могу заключить сделку прямо сейчас. Контракт на три или четыре боя, на миллиард долларов, если сам того захочу. Макгрегор? Он просто подделка, чертова фальшивка. Но вообще я его уважаю, он настоящий боец», — отметил Мейвезер.

Напомним, что поединок между американцем и ирландским бойцом смешанного стиля (ММА) Конором Макгрегором состоялся в августе 2017 года. Тогда боксер одержал победу техническим нокаутом в десятом раунде.

Ранее российский боец UFC Ян поделился планами на 2019 год.