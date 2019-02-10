Гол Радулова не спас «Даллас» от проигрыша «Аризоне»

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«Аризона Койотс» нанес поражение «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Советский спорт».

Встреча завершилась со счетом 3:2. Автором победного гола стал Алекс Гальченюк, набравший три (2+1) очка. Также шайбу забросил Алекс Голигоски. У проигравших отличились Бретт Ритчи и Александр Радулов.

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Для российского нападающего эта шайба стала 15-й в нынешнем сезоне.

С помощью этой победы «Аризона» прервала пятиматчевую серию проигрышей. Для «Далласа» это поражение стало вторым подряд.

Ранее капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал о своем детстве.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Аризона Койотс» (Аризона) — «Даллас Старз» (Техас) — 3:2 (1:0, 1:0, 1:2)

1:0 – Голигоски (Гальченюк, Истерли) – 08:49 (5x4)

2:0 – Гальченюк (Казинс, Голигоски) – 35:30 (5x5)

3:0 – Гальченюк (Келлер) – 43:38 (5x5)

3:1 – Ритчи (Хинц, Хейсканен) – 56:21 (5x5)

3:2 – А. Радулов (Клингберг, Бенн) – 56:48 (5x5)