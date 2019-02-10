Российский боец UFC Ян поделился планами на 2019 год

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Российский боец легчайшего веса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Петр Ян поделился планами на 2019 год, передает «Чемпионат».

Спортсмен рассказал о своем физическом состоянии.

«План – драться еще чаще, чем в 2018-м. Я же до UFC девять месяцев не выступал. Сперва вылетел на полгода: порвал связки колена. Только начал форму набирать, как снова надорвал связки на сборе с боксерами. Ужасно соскучился по боям за это время. Сейчас я от каждого выхода в клетку получаю эмоциональный заряд. Чем дальше идет, тем больше осознаю, на каком уровне способен конкурировать. И пусть это не будет самоуверенностью. Это просто понимание, что результат пришел благодаря моей работе», — отметил Ян.

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Напомним, что в 2018 году боец смешанного стиля (ММА) принимал участие в трех поединках. Теперь ему предстоит встреча с американцем Джоном Додсоном 23 февраля на турнире UFC Fight Night 145 в Праге.

Ранее глава UFC Дана Уайт планирует поединок между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Дональдом Серроне летом 2019 года.