37 сейвов Варламова не помогли «Колорадо» одолеть «Нью-Йорк»
«Колорадо Эвеланш» потерпел поражение от «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Советский спорт».
Встреча завершилась со счетом 4:3. В составе победившей команды отличились Карл Седерберг, Эрик Джонсон и Джей Ти Комфер. У проигравших забросили шайбы Джордан Эберле, Джош Бейли, Райан Пулок, оформивший дубль.
Российской защитник «Колорадо» Никита Задоров отыграл 12 минут 50 секунд и заработал показатель полезности «+1». Вратарь Семен Варламов отразил 37 бросков из 41.
Ранее «Лос-Анджелес» потерпел поражение от «Бостона» в матче НХЛ.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Нью-Йорк Айлендерс» (Нью-Йорк) — «Колорадо Эвеланш» (Колорадо) — 4:3 ОТ (0:1, 1:1, 0:0)
1:0 – Вароне – 02:44 (5x5)
2:0 – Кутюрье (Хег, Вароне) – 10:24 (5x5)
3:0 – Раффль (Лотон, Макдональд) – 11:44 (4x5)
4:0 – Линдблом (Кутюрье, Ворачек) – 17:46 (5x5)
4:1 – Хенрик (Ритчи, Гецлаф) – 20:51 (5x4)
4:2 – Ритчи (Гецлаф, Ракелль) – 44:57 (5x4)
5:2 – Патрик (Кутюрье, Конечны) – 52:15 (5x4)
6:2 – Конечны (Санхайм, ван Римсдайк) – 58:49 (5x5)