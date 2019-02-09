Отцу юного хоккеиста выстрелили в голову во время матча в Москве

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Отцу десятилетнего хоккеиста выстрелили в голову во время матча команд «Северная Звезда» и «Дмитров», составленных из игроков 2008 года, сообщает «Спорт-Экспресс».

Инцидент произошел в Москве. Возле ледовой площадки между двумя родителями произошел конфликт, который продолжился в буфете. Во время выяснения отношений один из мужчин достал травматический пистолет и выстрелил в голову обидчику.

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Пострадавший был госпитализирован, его жизни ничего не угрожает. Стрелявший сдался полиции.

Ранее уругвайский нападающий московского ЦСКА Абель Эрнандес вспомнил о том, как стал жертвой вооруженного нападения на Сицилии.