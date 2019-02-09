Российские теннисистки вышли в плей-офф второй Мировой группы Кубка Федерации
Женская сборная России по теннису вышла в плей-офф Мировой группы II Кубка Федерации, сообщает «РИА Новости».
В финальном матче группы 1 зоны Европа / Африка россиянки обыграли команду Швеции.
В первой встрече Наталья Вихлянцева одержала победу над Юханной Ларссон со счетом 7:6 (7:1), 6:2. Позднее Анастасия Павлюченкова нанесла поражение Ребекке Петерсон — 6:3, 6:2.
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Парный матч Маргарита Гаспарян / Анастасия Потапова — Мирьям Бьерклунд / Корнелия Листер уже не имеет турнирного значения.
Теннис. Кубок Федерации. Группа 1. Европа / Африка. Турнир A. Плей-офф
Наталья Вихлянцева (Россия) — Юханна Ларссон (Швеция) — 7:6 (7:1), 6:2
Анастасия Павлюченкова (Россия) — Ребекка Петерсон (Швеция) — 6:3, 6:2