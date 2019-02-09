Российский саночник Павличенко стал чемпионов Европы
Двукратный чемпион мира по санному спорту россиянин Семен Павличенко стал чемпионом Европы, передает «Советский спорт».
Спортсмен преодолел дистанцию за 1 минуту 26,203 секунды. Серебро взял еще один представитель России Роман Репилов (отставание 0,044 секунды). Третье место занял латвиец Кристер Апарйодс (+0,181).
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Континентальное первенство проходит в немецком Оберхофе в рамках восьмого этапа Кубка мира.
Санный спорт. Кубок мира. 8-й этап. Чемпионат Европы. Оберхоф (Германия)
Мужчины. Одиночки
1. Семкн Павличенко (Россия) — 1.26,203.
2. Роман Репилов (Россия) — +0,044.
3. Кристер Апарйодс (Латвия) — +0,181.
11. Максим Аравин (Россия) — +0,482.
18. Степан Фкдоров (Россия) — +0,865.
24. Александр Горбацевич (Россия) — +1,177.