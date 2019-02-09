Лукашенко назвал позором выступление белорусских биатлонистов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко оценил выступление национальной команды по биатлону в нынешнем сезоне.
«Нам надо лыжи, чтобы подготовить спортсменов. А когда подготовим таких, как наши Дарья Домрачева и Надежда Скардино, найдем тысячу пар и выберем лучшие, главное, чтобы они бегали. И винтовки им дадим, и пулеметы, и гранатометы — что угодно, лишь бы бегали и не позорили страну.
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Как сейчас выступают наши биатлонисты? Это позор. Такого еще не было. Я сказал Даше и Наде: надо возвращаться обратно», — цитирует Лукашенко издание «Прессбол».
Ранее теннисистка Арина Соболенко заявила, что Лукашенко оказывает большую поддержку спортсменам из Белоруссии.