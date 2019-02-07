Жамалединов заявил, что не расстроился из-за ухода Игнашевича и Березуцких

<img src="//img.gazeta.ru/files3/804/10907804/RIAN_03191978.HR.ru__1_-pic905-895x505-52652.jpg">

Нападающий ЦСКА Тимур Жамалетдинов, который перешел в польский «Лех» на правах аренды рассказал о своем отношении к бывшим игроками «армейцев» Алексею и Василию Березуцким и Сергею Игнашевичу, передает «Советский спорт».

«Они специфические люди. Для них не имело значения, насколько молодой игрок и какой у него опыт. Они многого требовали от всех. Если ты провел неудачный матч, они могли быть очень строгими», — приводит слова спортсмена Przeglad Sportowy.

Реклама

Жамалетдинов также рассказал о своем отношении к их уходу из клуба.

«Они все время ждали от тебя совершенства и результатов. Когда они закончили свою карьеру, я не расстроился из-за их ухода из команды», — добавил он.

Ранее форвард ЦСКА рассказал о тяжелых отношениях со Слуцким.