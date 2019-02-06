Сироткин уверен в успехе Квята в новом сезоне Формулы-1

<img src="//img.gazeta.ru/files3/571/12003571/upload-RIAN_5650880.HR-pic905-895x505-92552.jpg">

Российский автогонщик Сергей Сироткин поделился мнением о возможности пилота команды Формулы-1 «Торо Россо» Даниила Квята побороться за очки в новом сезоне «королевских гонок».

«Уверен, что у Даниила будут шансы заезжать в очковую зону. Традиционно у «Торо Россо» хорошие шасси. В таких условиях Квят может сполна проявить свой талант и порадовать российских любителей автоспорта яркими выступлениями», — приводит слова спортсмена «Известия».

Реклама

Сироткин также рассказал о своих взаимоотношениях с Квятом.

«Я хорошо знаю Даниила, и мы всегда общаемся, когда видимся. Он живет в другой стране, поэтому поддерживать общение довольно проблематично. Так что мы не друзья, но хорошие приятели», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Сироткин нацелен занять призовое место в «24 часах Ле-Мана».