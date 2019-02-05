Сборная России поднялась в рейтинге Кубка Дэвиса

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Рейтинг сборных в Кубке Дэвиса был обновлен, сообщает «Советский спорт».

Сборная России поднялась на 21-е место в списке. Первая десятка команд не изменилась.

Напомним, что в квалификационном раунде национальная команда обыграла Швейцарию и вышла в финал. В составе россиян Карен Хачанов одолел Генри Лааксонена (6:7, 7:6, 6:4), а Даниил Медведев одержал победу над Марком-Андреа Хюслером (6:3, 7:5).

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Кубок Дэвиса. Рейтинг

1 (1). Франция — 3263,75.

2 (2). Хорватия — 3025,75.

3 (3). Аргентина — 1568,5.

4 (4). Бельгия — 1521,63.

5 (5). Великобритания — 1191,63.

6 (6). США — 984,95.

7 (7). Испания — 914,94.

8 (8). Сербия — 727,5.

9 (9). Австралия — 677,26.

10 (10). Италия — 610,13.

…

21 (22). Россия — 190,88.

Ранее российский теннисист Алексей Ватутин потерпел поражение от представителя Франции Николя Маю в финале квалификации турнира в Монпелье.