Сборная России поднялась в рейтинге Кубка Дэвиса
Рейтинг сборных в Кубке Дэвиса был обновлен, сообщает «Советский спорт».
Сборная России поднялась на 21-е место в списке. Первая десятка команд не изменилась.
Напомним, что в квалификационном раунде национальная команда обыграла Швейцарию и вышла в финал. В составе россиян Карен Хачанов одолел Генри Лааксонена (6:7, 7:6, 6:4), а Даниил Медведев одержал победу над Марком-Андреа Хюслером (6:3, 7:5).
Кубок Дэвиса. Рейтинг
1 (1). Франция — 3263,75.
2 (2). Хорватия — 3025,75.
3 (3). Аргентина — 1568,5.
4 (4). Бельгия — 1521,63.
5 (5). Великобритания — 1191,63.
6 (6). США — 984,95.
7 (7). Испания — 914,94.
8 (8). Сербия — 727,5.
9 (9). Австралия — 677,26.
10 (10). Италия — 610,13.
…
21 (22). Россия — 190,88.
Ранее российский теннисист Алексей Ватутин потерпел поражение от представителя Франции Николя Маю в финале квалификации турнира в Монпелье.