Передачи Радулова и Гурьянова помогли «Далласу» переиграть «Аризону»
«Даллас Старз» обыграл «Аризону Койотс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «РИА Новости».
Встреча, прошедшая в Далласе, завершилась со счетом 5:4 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Роопе Хинц, Йон Клингберг, Радек Факса, Маттиас Янмарк и Тайлер Сегин. У гостей шайбы забросили Оливер Экман-Ларссон, Кевин Коннотон, Винсент Хиностроза и Алекс Гальченюк.
Форварды техасского клуба Александр Радулов и Денис Гурьянов отметились передачами.
Защитник «Аризоны» Илья Любушкин также записал на свой счет результативный пас.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Даллас Старз» (Даллас) — «Аризона Койотс» (Глендейл) — 5:4 (0:1, 1:1, 4:2)
0:1 — Экман-Ларссон (Казинс, Келлер) — 08:39 (4x4)
1:1 — Хинц (Спецца, Хейсканен)— – 23:36 (5x4)
1:2 — Коннотон (Любушкин, Арчибальд) — 29:54
2:2 — Клингберг (Сегин, Бенн) — 42:28 (5x3)
3:2 — Факса (Хейсканен, Гурьянов) — 43:04 (5x4)
4:2 — Янмарк (Дикинсон, Комо) — 43:39
4:3 — Хиностроза (Круз, Истерли) — 46:49
4:4 — Гальченюк (Казинс, Келлер) — 47:50
5:4 — Сегин (Бенн, Радулов) — 52:28