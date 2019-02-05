Россиянин Логинов взял золото чемпионата мира в параллельном гигантском слаломе

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Россиянин Дмитрий Логинов завоевал золото в параллельном гигантском слаломе на чемпионате мира по сноуборду, сообщает «РИА Новости».

В финале российский спортсмен одержал победу над представителем Словении Тимом Мастнаком. Бронзу взял немец Стефан Баумейстер, обыгравший двукратного олимпийского чемпиона россиянина Вика Уайлда.

Ранее сообщалось, что канадская фристайлистка Мариэль Томпсон стала чемпионкой мира в соревнованиях в ски-кроссе на мировом первенства по фристайлу и сноуборду.