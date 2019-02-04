ЦСКА всухую победил минское «Динамо» в матче КХЛ

Минское «Динамо» потерпело поражение от московского ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает «Советский спорт».

Встреча завершилась со счетом 3:0. Шайбы в игре забросили Константин Окулов, Янник Хансен и Максим Шалунов.

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Данный матч является четвертым очным в текущем сезоне, и каждый раз побеждают армейцы. Теперь они укрепили свою лидерскую позицию во главе турнирной таблицы, уступая петербургскому СКА лишь три очка.

Ранее «Северсталь» одолела «Амур» с разгромным счетом.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Динамо» (Минск) — ЦСКА (Москва) — 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)

0:1 – Окулов (Слепышев, Блажиевский) – 30:01 (5x4)

0:2 – Хансен (Карнаухов) – 32:42 (4x5)

0:3 – Шалунов (Попов, Романов) – 57:09 (5x5)