Форвард ЦСКА рассказал о вооруженном нападении на Сицилии

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Уругвайский нападающий московского ЦСКА Абель Эрнандес вспомнил о том, как стал жертвой вооруженного нападения на Сицилии, передает Sport24.

Этот инцидент произошел в 2011 году, когда Эрнандес выступал за за «Палермо».

«Был обычный день: я закончил тренировку, сел в машину и поехал домой. В Палермо вечером сплошные пробки, да еще и дождь шел. Ехал по дороге и тут почувствовал легкий толчок, как будто в меня кто-то врезался. Я остановился, осмотрел задний бампер — вроде все было в порядке.

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В этот момент подошел парень в шлеме мотоциклиста, остановил и направил на меня пистолет. Он заставил меня отдать деньги и все украшения — серьги, цепочку, браслеты. И быстро скрылся.

Как только я сел в машину, сразу позвонил маме — она жила со мной в Палермо. Очень нервничал и реально испугался — мне было тогда всего 21, совсем молодой парень. Мама меня успокоила, я добрался до дома и позвонил в полицию», — поделился подробностями форвард.

Также он отметил, что преступника так и не нашли, это было нереально.

Ранее ЦСКА и «Сарпсборг» не смогли выявить победителя в товарищеском матче.